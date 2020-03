Usa: Bernanke (ex Fed), crisi da coronavirus più simile a disastro naturale che a Grande depressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica causata dal coronavirus è più simile a un disastro naturale che a una depressione classica. Lo ha detto al network "Cnbc", Ben Bernanke, ex presidente della Federal Reserve istituzione che aveva guidato dopo la crisi finanziaria del 2008. "È molto più vicino a una grande tempesta di neve o un disastro naturale che a una classica depressione anni '30", ha detto nel corso di un'intervista. "C'è la stessa sensazione di panico, un po' di volatilità", ma ha continuato Bernanke "questo è un animale molto diverso dalla Grande depressione". "La Grande depressione, per prima cosa, è durata per 12 anni ed è derivata da problemi umani: shock monetari e finanziari che hanno colpito il sistema", ha concluso l'ex presidente della Fed. (Nys)