Coronavirus: Grassi (RsR), urgente individuare cittadini asintomatici

- "Mentre i contagi per il coronavirus continuano a crescere nel Paese occorre accelerare per estendere a tutta la popolazione i tamponi, seguendo l'esempio efficiente di quanto sta avvenendo nella Regione Veneto, soprattutto per evitare che persone asintomatiche diffondano il virus inconsapevolmente". A sostenerlo in una nota è Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma sceglie Roma. "Non è soltanto chiudendo gli italiani in casa che si combatte la diffusione del virus. Se vogliamo ripartire dobbiamo avere la consapevolezza dello stato di salute di ciascuno di noi. Allo studio degli esperti ci sono anche i test casalinghi che in pochi minuti consentirebbero di avere uno screening diffuso dello stato di salute della popolazione", ricorda Grassi. "Chiediamo, in aggiunta a questo, alla sindaca Raggi di sollecitare al governo la possibilità di effettuare i test a tutti i romani, anche attraverso i posti di blocco della Polizia municipale con l'ausilio di sanitari", conclude il presidente di Roma sceglie Roma. (Com)