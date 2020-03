Russia: Putin, emergenza coronavirus provocherà recessione globale

- L’emergenza provocata dal coronavirus nel mondo si sta sviluppando rapidamente: l’intera economia è sotto attacco e si prevede una recessione globale. È quanto affermato dal presidente russo, Vladimir Putin, in un messaggio rivolto alla popolazione. "Vediamo quanto la situazione legata all'epidemia di coronavirus nel mondo si sta sviluppando in modo grave. In molti paesi il numero di casi continua ad aumentare. L'intera economia mondiale è sotto attacco ed è già prevista una recessione", ha detto ancora Putin, ammettendo tuttavia che "grazie alle misure adottate in anticipo, la Russia sarà in grado di frenare l'ampia e rapida diffusione della malattia". (Rum)