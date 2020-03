Coronavirus: Bankitalia, sostegno reddito ad autonomi in base a effettive necessità beneficiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Banca d'Italia, "le misure di prevenzione dei licenziamenti, giustamente temporanee" delineate nel decreto Cura Italia "potrebbero essere affiancate da interventi di potenziamento della Naspi che tengano conto del fatto che la rarefazione delle assunzioni impedirà di trovare un impiego a chi comunque dovesse perdere un lavoro (ad esempio per via del completamento del contratto a termine) o a chi già ne cercava uno. Nell’eventualità di una riproposizione nei prossimi mesi delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori indipendenti - segnala l'Istituto di via Nazionale nella memoria scritta presentata in commissione Bilancio al Senato sul provvedimento - andranno esplorate le modalità per una loro parametrazione alle effettive necessità dei beneficiari. Andrà controllato con attenzione l’utilizzo dei congedi parentali da parte delle famiglie al fine di valutare la congruità dei relativi stanziamenti. Nel caso di prolungamento della chiusura delle scuole potrebbe essere necessario estendere gli strumenti attualmente previsti".(Rin)