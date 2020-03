Coronavirus: moratoria di 60 giorni per rimborsi crediti Regione Lazio (2)

- Il provvedimento riguarda i fondi a favore di imprese e liberi professionisti come, a titolo di esempio, il Fondo rotativo per il piccolo credito, il fondo Futuro, i prestiti partecipativi, a sostegno del circolante e lo Smart energy fund. Per tutti è ora prevista una "moratoria regionale straordinaria 2020" per gli strumenti di agevolazione creditizia attivati dalla Regione Lazio. Potranno accedervi tutti i beneficiari delle varie misure agevolative regionali, che non abbiano posizioni debitorie deteriorate, che non siano in procedura fallimentare e a carico dei quali non risultino protesti o non siano gravati da ipoteche legali o giudiziali decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari ecc. I finanziamenti per i quali si può procedere alla moratoria Regionale 2020 devono essere attualmente in corso e le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda da parte dell’impresa. La sospensione delle rate può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi. In alternativa, può essere concesso un allungamento del periodo di ammortamento del finanziamento, per un periodo massimo del 100% della durata residua e, comunque, fino a un massimo di 5 anni. Si stima che le imprese che potranno usufruire della moratoria siano circa 3.600. (segue) (Com)