Coronavirus: moratoria di 60 giorni per rimborsi crediti Regione Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono poi sospesi tutti i termini previsti per gli adempimenti a carico dei vincitori dei bandi finanziati con il Por Fesr Lazio 2014-2020, come ad esempio quelli per la realizzazione di progetti di investimento in ricerca industriale, in sviluppo sperimentale, in azioni di innovazione degli impianti, in azioni di internazionalizzazione, per l’attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, per il sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori. I termini sospesi sono, per esempio, quelli per: la costituzione delle Ati/Ats, la sottoscrizione degli atti di impegno, la realizzazione dei progetti, la richiesta di anticipo e la presentazione della fidejussione e le richieste di saldo. (segue) (Com)