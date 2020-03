Coronavirus: moratoria di 60 giorni per rimborsi crediti Regione Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine la delibera proroga di 60 giorni le scadenze per partecipare a quattro bandi:l'avviso Pubblico "Apea – Aree produttive ecologicamente attrezzate" (bando non ancora aperto); il bando "Dtc, invito al centro di eccellenza a presentare progetti per la seconda fase" (bando aperto, scadenza attuale che viene prorogata di 60 giorni, 17 aprile 2020); l'avviso pubblico "Voucher internazionalizzazione – seconda finestra" (bando non ancora aperto); il bando “Progetti di internazionalizzazione 2020” (bando non ancora aperto). (Com)