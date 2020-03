El Salvador: coronavirus, governo chiederà al parlamento proroga stato di emergenza

- Il governo di El Salvador chiederà a paramento di prorogare per altri 15 giorni lo stato di emergenza dichiarato in riposa alla diffusione del nuovo coronavirus. “La proroga è importante perché questa settimana e quella successiva saranno i giorni più critici della pandemia”, ha dichiarato il segretario della presidenza, Ernesto Castro, parlando alla stampa prima di partecipare a una riunione con deputati e funzionari del gabinetto di governo. Lo stato di emergenza in El Salvador è stato decretato lo scorso 15 marzo ed è in scadenza domenica prossima. (segue) (Mec)