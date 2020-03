El Salvador: coronavirus, governo chiederà al parlamento proroga stato di emergenza (2)

- Lo scorso 15 marzo, in un discorso trasmesso in diretta televisiva nazionale, Bukele ha annunciato l'avvio delle misure straordinarie utili a contenere un contagio al momento registrato in soli tre casi. Il decreto impone alla cittadinanza di rimanere nelle proprie abitazioni, restringe al massimo il traffico, limitando gli spostamenti ai soli casi di lavoro, necessità e urgenza. "Le persone che non rispetteranno queste misure saranno arrestate e portate a un centro di detenzione", aveva detto il capo dello stato avvertendo della necessità di fare in fretta per non rischiare di trovarsi "come in Italia, Spagna o Stati Uniti". Il procuratore generale, Raul Melara, ha da parte sua riferito che chi non rispetta la quarantena "sarà processato per il reato di disobbedienza". (segue) (Mec)