El Salvador: coronavirus, governo chiederà al parlamento proroga stato di emergenza (3)

- Il presidente Bukele aveva da tempo già messo il paese in "quarantena" annunciando la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, lo stop alle riunioni oltre le duecento persone e il domicilio forzato per ultrasessantenni e donne incinta. Da ultimo, ha disposto la chiusura dell'aeroporto internazionale "Oscar Arnulfo Romero" ai voli passeggeri, tanto in entrata quanto in uscita. Lo scalo potrà essere utilizzato solo per ricevere aerei merci e missioni umanitarie. Per arginare le ricadute economiche dell'emergenza, il presidente ha anche varato un pacchetto di misure dirette alle persone "fisiche e giuridiche" direttamente colpite dalla pandemia: il pagamento delle bollette di energia elettrica, acqua, telefono e internet viene sospeso per tre mesi e diluito in pagamenti nei prossimi due anni senza mora e interessi. Congelati anche i pagamenti dei mutui, i costi delle carte di credito e gli interessi sugli investimenti. Viene inoltre staccato un assegno di 150 dollari extra al mese per i dipendenti del ministero della Salute e per gli operatori sanitari. Nel paese si registrano ad oggi nove casi di contagio confermati. (segue) (Mec)