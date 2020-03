El Salvador: coronavirus, governo chiederà al parlamento proroga stato di emergenza (7)

- La Colombia - che ad oggi conta 378 casi di contagio, di cui almeno sei guariti e tre morti – entra dal 24 marzo al 13 aprile in quarantena totale, con la sospensione degli spostamenti interni limitata ai casi di necessità e urgenza. Molte le misure di sussidio economico alle classi meno abbienti, restituzione alle famiglie Iva a fine marzo. Dal 17 marzo e al 30 maggio frontiere aperte solo alle merci e –previa quarantena – a colombiani e stranieri residenti. Stop a voli internazionali fino a metà aprile. In Venezuela, che denuncia 91 casi di contagio, vige lo stato di “emergenza permanente” su tutto il territorio nazionale, con 12mila tra agenti, medici, pompieri e volontari in campo per applicare le misure preventive e cautelari. L’alto commissario diritti umani Onu chiede di sospendere le sanzioni a Caracas per alleviare gli effetti della crisi. (segue) (Mec)