El Salvador: coronavirus, governo chiederà al parlamento proroga stato di emergenza (10)

- In Argentina, dove il 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono a 387, con sei decessi. Quarantena su tutto il territorio nazionale fino a fine marzo. Frontiere chiuse per 15 giorni con rientro permesso – dopo quarantena – a connazionali e stranieri residenti. Rinviato l’inizio delle lezioni in scuole e università e stop a voli e trasferimenti interni con i treni in vista del ponte del 24 marzo. Varato un piano da circa dieci miliardi di euro (circa due punti di pil) per sostenere produzione, lavoro e consumo: si allontana l’obiettivo del pareggio fiscale entro i prossimi tre anni, sin qui considerato una priorità. Il coronavirus è emergenza anche in Cile, con 922 casi confermati e due morti. Il presidente Sebastian Pinera ha decretato lo "stato di catastrofe" per 90 giorni, affidando alle Forze armate la gestione dell'ordine pubblico. Chiuse tutte le frontiere e movimenti limitati all’interno. Rinviato a ottobre il referendum sulla riforma della Costituzione preparato in risposta alle proteste sociali di inizio anno. (segue) (Mec)