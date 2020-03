Russia: Putin, prossima settimana non lavorativa ma salari saranno garantiti

- La prossima settimana i cittadini russi non dovranno lavorare ma i loro salari saranno garantiti. Lo ha detto il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, nel corso di un messaggio alla nazione incentrato sull’emergenza del coronavirus. "Ora è estremamente importante prevenire la minaccia di una rapida diffusione della malattia. Pertanto, dichiaro che la prossima settimana non sarà lavorativa ma sarà garantita l’erogazione dei salari”, ha affermato Putin. “Dobbiamo tenere presente che la Russia, semplicemente per la sua posizione geografica, non può completamente isolarsi dalla minaccia. Ci sono Stati già gravemente colpiti dall’epidemia vicino ai nostri confini, ed è quindi impossibile bloccare completamente la sua penetrazione nel paese”, ha aggiunto Putin, giustificando così l’annuncio della settimana non lavorativa. Per questo motivo, ha detto il presidente russo, bisogna lavorare tutti in modo professionale e "in anticipo sui tempi". (Rum)