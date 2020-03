Sudan: sospesi colloqui di pace con gruppi armati dopo morte ministro Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui di pace in corso a Giuba fra la delegazione del governo del Sudan ed i rappresentanti del Fronte rivoluzionario sudanese (Srf) sono stati sospesi per una settimana dopo la morte del ministro della Difesa sudanese, Jamal Omar, che guidava la squadra di Khartum. Lo ha confermato il leader dell'Srf, Hadi Idris, in una nota trasmessa al quotidiano "Sudan Tribune". "I colloqui sono stati rinviati di una settimana per consentire la sepoltura del ministro", ha detto Idris. In seguito al decesso di Omar, avvenuto secondo il portavoce delle Forze armate sudanesi Amer Muhammad al Hassan per infarto, il ministro della Difesa del Sud Sudan Angelina Teny, i membri della delegazione sudanese e quelli delle delegazioni negoziali dell'Srf hanno accompagnato la bara all'aeroporto di Giuba, dove un aereo speciale lo trasporterà oggi a Khartum. (segue) (Res)