Sudan: sospesi colloqui di pace con gruppi armati dopo morte ministro Difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 11 settembre il governo del Sudan e i gruppi armati ribelli hanno firmato una tabella di marcia per giungere ad un accordo di pace globale, tuttavia il Consiglio di pace e sicurezza dell'Ua deve ancora emettere una decisione di annullamento del precedente processo di pace e di istituire un nuovo quadro giuridico per il processo. Una decisione in tal senso è attesa a breve dopo che lo scorso 10 ottobre il Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione Africana ha dichiarato di aver preso atto della richiesta delle parti di emettere un nuovo mandato sui negoziati di pace in Sudan e ha chiesto al presidente della Commissione Ua, Moussa Faki, di presentare “al più presto” una proposta in tal senso. Nella tabella di marcia firmata a settembre le parti hanno convenuto di attuare immediatamente le misure di rafforzamento della fiducia fra le parti, contenute nel Documento costituzionale firmato lo scorso 17 agosto a Giuba, e di istituire meccanismi adeguati a tal fine. (segue) (Res)