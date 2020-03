Coronavirus: assessore Lazio, con moratoria obiettivo è lasciare liquidità a imprese

- "L'obiettivo generale di questo provvedimento è quello di contribuire a sostenere la liquidità delle imprese e dei liberi professionisti, che in molti casi hanno dovuto ridurre la propria attività o interromperla del tutto a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, e alleggerire al massimo in questo momento difficile il numero di scadenze che devono rispettare". Così l'assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli, in merito alla delibera approvata dalla giunta regionale del Lazio che prevede lo stop fino a 12 mesi ai rimborsi dei prestiti ottenuti dalle imprese grazie a bandi della Regione, la sospensione per due mesi (60 giorni) dei termini fissati per i beneficiari dei bandi gestiti dalla Regione per espletare tutti gli adempimenti che sono loro richiesti e la proroga, sempre di 60 giorni dei termini per la presentazione delle domande per partecipare a quattro bandi. "Si tratta di un provvedimento in linea con quelli adottati dal governo e che si associa a tutte le altre azioni regionali messe in campo per contenere l'impatto economico di questa situazione di emergenza su aziende e lavoratori", conclude Orneli nella nota. (Com)