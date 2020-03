Coronavirus: Car, nessuno aumento indiscriminato frutta e verdura (2)

- Cresce anche il costo di acquisto per cavolfiori e broccoli. Ma anche in questo caso, secondo Pallottini, si tratta di "un aumento normale perché in questo periodo dell'anno andiamo verso la fine della campagna del prodotto locale". Il direttore del Car dunque conclude l'elenco dei vegetali: "Prezzi più o meno stabili per le patate, per le quali c'è maggiore mercato. Per le cipolle bianche, rosse e dorate anche lievissimi rincari ma sempre determinati dalla maggiore richiesta. Anche le zucchine, sia scure che romanesche, sono in aumento, a causa dello sbalzo termico degli ultimi giorni. Prima però venivano vendute a prezzo molto basso, ora sono tornate al prezzo di mercato. Carote locali stabili". (Rer)