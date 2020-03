Coronavirus: De Petris-Fornaro (Leu), no a interventi di sostegno europei sotto condizione

- I capigruppo di Liberi e uguali di Senato e Camera, Loredana De Petris e Federico Fornaro, dicono no ad eventuali interventi di supporto Ue sotto condizione. "Pieno sostegno all'iniziativa del governo italiano ai tavoli europei affinché si possano trovare soluzioni di sostegno solidaristico agli sforzi degli Stati nazionali per contrastare gli effetti economici prodotti dal coronavirus - affermano i due parlamentari in una nota -. Interventi di sostegno soggetti a condizioni come quello prospettato dalla lettera di Centeno al Consiglio Ue, invece, nello scenario di emergenza totale che stiamo vivendo - proseguono De Petris e Fornaro - sono inaccettabili e dimostrano che in molti stati europei non c'è comprensione del rischio che seguendo queste logiche egoistiche l'Europa sia destinata a implodere con scenari devastanti per la tenuta della coesione sociale dell'intero vecchio Continente".(Com)