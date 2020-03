Regione Lazio: Colosimo (Fd'I), stabile confiscato a mafie assegnato a Lucha y siesta, regalo per amiche di sinistra

- Il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, in un post su Facebook, denuncia: "Di notte, forse nella speranza di essere coperti dal buio e nascosti ai più per il sonno, arriva l’integrazione dell’ordine del giorno della giunta, ma non troppo a sorpresa tra le delibere si trovano molte cose non riguardanti l’emergenza. Così con i lavori sospesi del consiglio regionale, senza bando si assegna uno stabile confiscato alle mafie alla Casa delle donne Lucha y siesta". "Non ci sono parole efficaci per commentare tanta tracotanza - prosegue l'esponente Fd'I - Chiediamo scuse pubbliche e ritiro immediato della delibera, perché nessuno pensi che l’emergenza sia il modo per far passare sotto traccia gli abusi per le amiche della Regione Lazio". (Rer)