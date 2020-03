Bosnia: Repubblica Srpska chiede assistenza nell'evacuazione di giovani sportivi dall'Italia

- Il comitato per lo stato d'emergenza della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, ha chiesto oggi assistenza della rete diplomatica bosniaca nell'assicurare l'evacuazione dei giovani sportivi che si trovano temporaneamente in Italia. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Nezavisne novine", il comitato ha incaricato il ministero della Famiglia dell'entità di coordinare il procedimento per riportare in Bosnia gli sportivi dall'età di 15 all'età di 22 anni che si trovano in Italia per allenamenti. Il comitato ha chiesto inoltre di aprire le trattative con la Croazia e con la Serbia per la riapertura del transito merci sulla rete stradale.(Bos)