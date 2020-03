Coronavirus: sindaco Berlino Mueller, pronti ad accogliere pazienti dall'Italia

- Il Land di Berlino è pronto ad accogliere pazienti affetti da coronvarius attualmente ricoverati in Italia. È quanto dichiarato dal sindaco e primo ministro di Berlino, Michael Mueller. Come riferisce il quotidiano “Berliner Morgenpost”, Mueller ha affermato che “la solidarietà non si ferma ai confini della città, vogliamo aiutare e accogliere pazienti dall'Italia”. A tal fine, Mueller ha comunicato di aver avviato i contatti con la direzione dell'ospedale universitario Charité di Berlino. L'iniziativa della capitale tedesca segue quelle analoghe già attuate dalla Sassoni e annunciate da Baviera e Renania settentrionale-Vestfalia. (Geb)