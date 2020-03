Coronavirus: Agenzia giovani, slitta presentazione progetti Erasmus+ ed Esc

- La Commissione Europea ha deciso di posticipare al 7 maggio, alle ore 12, la scadenza, inizialmente fissata al 30 aprile, per la presentazione di progetti rientranti nei programmi Erasmus+: Gioventù e Corpo europeo di solidarietà (Esc) gestiti dall'Agenzia nazionale per i giovani, alla luce dell'emergenza Coronavirus. Le palestre di progettazione, che rappresentano il momento di informazione e formazione per i ragazzi che intendono partecipare ai progetti, si svolgeranno in modalità webinar e saranno rivolte a tutti coloro che intendono approfondire e progettare, ma anche e soprattutto a organizzazioni, enti e gruppi informali alla prima esperienza che si preparano a presentare progetti. Il primo appuntamento è previsto il 31 marzo e sarà dedicato ai progetti di solidarietà Esc 31 nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Il webinar è rivolto in particolare a giovani rappresentanti di gruppi informali e organizzazioni che non hanno mai presentato e realizzato progetti di solidarietà e non hanno partecipato ad attività formative organizzate dall'Agenzia nazionale per i giovani. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 28 marzo sul sito dell'Agenzia e sarà ammessa la partecipazione di un numero massimo di 30 persone. Questa iniziativa rientra nella campagna del Ministero dello Sport e Giovani "Distanti ma uniti home community". (segue) (Ren)