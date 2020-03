Coronavirus: Agenzia giovani, slitta presentazione progetti Erasmus+ ed Esc (2)

- In merito, Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i giovani, ha dichiarato: "In questa fase, stiamo valutando i progetti presentati a febbraio e abbiamo varato, all'interno della campagna Distanti ma Uniti, un ricco palinsesto preparato dai giovani per i giovani, dal quale stanno venendo fuori idee e spunti interessanti, tra cui le iniziative di 'solidarietà digitale'. Durante questi giorni in cui dobbiamo restare a casa, i ragazzi rispondono al telefono alle persone fragili, creano catene di spesa solidale, fanno lezioni di inglese a distanza e tante altre attività solidali. Mi piacerebbe che alla prossima scadenza arrivassero questi tipi di progetti", ha concluso De Maio. (Ren)