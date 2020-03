Cultura: Mollicone (Fd'I), Dante simbolo nazionale, ricordarlo è messaggio di speranza

- "In occasione della giornata nazionale su Dante Alighieri, ricordiamo che al Poeta dobbiamo la visione di un'Italia intesa come nazione e come civiltà". Lo ha dichiarato il deputato capogruppo in commissione Cultura per Fd'I, Federico Mollicone. "L'identità italiana, secondo Dante, è nazionale e universale - ha proseguito Mollicone - ben delineata nei suoi confini geografici, marini e alpini, che si estende da Genova fino a quel promontorio d'Italia in cui inizia l'insenatura del mar Adriatico, e fino alla Sicilia. Ogni qualvolta Dante ci parla dell'Italia, come nel De vulgari eloquentia, ne parla di una terra innamorante e di cui è innamorato. È stato calcolato che il 90 per cento del lessico fondamentale dell'italiano in uso oggi è già nella Commedia. Ricordare Dante è un inno alla Nazione. Aderirò, quindi, alle celebrazioni social #ioleggoDante con un brano", ha concluso il deputato Fd'I. (Ren)