Coronavirus: Abi, appello a pensionati italiani di non recarsi in filiale, utilizzare bancomat

- L'Associazione bancaria italiana (Abi), si legge in una nota, "in prossimità dell'accredito sui conti correnti delle pensioni, rivolge un appello ai pensionati a non recarsi nelle filiali bancarie, utilizzando i canali che non richiedono presenza fisica e i bancomat all'esterno delle filiali per evitare rischi di contagio. Per eventuali inderogabili esigenze che richiedessero l'ausilio della filiale, Abi invita a telefonare alla propria banca per ricevere tutto il supporto necessario ed evitare assembramenti e fissare un eventuale appuntamento. Le banche - continua la nota - stanno rispettando pienamente e scrupolosamente le molteplici indicazioni che provengono dalle autorità di governo e dalle autorità sanitarie e danno piena attuazione alle misure concordate nel protocollo 'Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore bancario' con le organizzazioni sindacali di settore - Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin - per accrescere la sicurezza dei dipendenti e dei clienti. Il 24 marzo 2020, Abi e le organizzazioni sindacali di settore hanno convenuto che l'accesso dei clienti alle filiali avvenga solo su appuntamento, al fine di evitare assembramenti: una misura condivisa per tutelare la salute delle persone e continuare a svolgere l'attività a sostegno di famiglie e imprese in condizioni di sicurezza. Abi - conclude la nota - segnala la piena disponibilità delle banche allo scaglionamento temporale dell'accredito delle pensioni e si è attivata con le competenti autorità".(Com)