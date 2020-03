Coronavirus: Usa forniscono all’Iraq 670.000 dollari per combattere Covid-19

- Il governo degli Stati Uniti ha erogato 670.000 dollari dal fondo di riserva di emergenza dell'Agenzia per lo sviluppo internazionale (Usaid) per mitigare la diffusione del coronavirus in Iraq. I fondi saranno forniti all'Organizzazione mondiale della sanità per sostenere la risposta del paese arabo alla pandemia. "L'annuncio di oggi mostra il potenziale del partenariato Usa-Iraq. Ci impegniamo a combattere questa epidemia insieme al popolo iracheno. Il sostegno fornito migliorerà direttamente la capacità di combattere la diffusione della Covid-19", ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti a Baghdad, Matthew Tueller, secondo quanto si legge in un comunicato diffuso dalla rappresentanza diplomatica Usa in Iraq.(Com)