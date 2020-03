Regione Lazio: Ghera (Fd'I), bene denuncia Colosimo su assegnazione senza bando Lucha y siesta, ritirare delibera

- Mentre i lavori del Consigli regionale sono sospesi, "la Regione Lazio assegna un immobile senza bando pubblico, gratis e senza termine di scadenza, all'Associazione 'Lucha y Siesta' attraverso un ordine del giorno integrato di notte dalla Giunta Zingaretti". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. "Bene ha fatto a denunciare la vicenda la consigliera regionale di Fd'I Chiara Colosimo. Non solo il Consiglio non si riunisce - aggiunge - come evidenziato più volte da Fratelli d'Italia, ma addirittura si deliberano atti non riguardano l'emergenza Covid-19. Zingaretti ritiri delibera, altrimenti dovremmo pensare al solito regalo della sinistra agli amici degli amici".(Com)