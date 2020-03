Nigeria: coronavirus, vicepresidente Osinbanjo in autoisolamento

- Il vicepresidente della Nigeria, Yemi Osinbanjo, si è posto in autoisolamento dopo che ieri il capo di gabinetto del presidente Muhammadu Buhari, Abba Kyari, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha riferito in una nota il portavoce di Osinbanjo, Laolu Akande, precisando che il vicepresidente sta continuando a svolgere il suo lavoro in videoconferenza. Non è ancora noto se lo stesso Buhari si sottoporrà al test. In Nigeria si contano attualmente 46 casi confermati di contagio da Covid-19. Il paese ha registrato nei giorni scorsi il suo primo decesso a causa del coronavirus: si tratta di Suleiman Achimugu, ex amministratore delegato della Pipeline and Product Marketing Company (Ppmc), controllata dalla compagnia petrolifera nazionale Nnpc. L'uomo, di 67 anni, era rientrato in Nigeria dopo essersi sottoposto ad una chemioterapia nel Regno Unito. Nel frattempo è entrata in vigore la notte scorsa la chiusura dello spazio aereo deciso dalle autorità per i voli internazionali, che sono sospesi fino a nuovo ordine nel tentativo di rallentare la diffusione del virus nel paese. In Africa sono oltre 2 mila i casi confermati di contagio. (Res)