Cile: coronavirus, governo minaccia ritorsioni su compagnie aeree che non cooperano per rimpatri

- Il ministro degli Esteri cileno, Teodoro Ribera, ha minacciato future ritorsioni contro le compagnie aeree che stanno ostacolando o impedendo il rimpatrio di connazionali in possesso di regolare biglietto di ritorno. "Quello che stiamo dicendo alle compagnie è che non la faranno franca", ha dichiarato il ministro nel corso di un'intervista rilasciata al canale "Teletrece". "Devono riportare la gente o avranno difficoltà ad operare in Cile quando finirà l'emergenza del coronavirus", ha aggiunto il ministro del governo di Sebastian Pinera. Principali destinatari delle critiche di Ribera sono la compagnia colombiana Avianca e quella messicana Aeromexico, appartenenti ai due paesi in cui si trova la maggior parte dei cileni ancora bloccati all'estero. "Se queste compagnie non possono volare devono permettere di girare i biglietti su altre compagnie", ha aggiunto. (segue) (Abu)