Coronavirus: Israele, cinque morti e 2.170 contagiati

- E' di cinque morti e 2.170 contagiati il bilancio della diffusione del nuovo coronavirus in Israele. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute di Gerusaleme. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 240 nuovi contagi. Tra i contagiati, 37 sono in condizioni serie, 54 in moderate condizioni e 1.876 hanno lievi sintomi. Le persone ricoverate sono 58. (Res)