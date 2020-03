Coronavirus: Ascani, solidarietà a Giorgio Gori, oggetto di polemiche e attacchi sconsiderati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra dell'istruzione Anna Ascani ha scritto in un messaggio su Twitter parole di vicinanza al sindaco di Bergamo Giorgio Gori: "Giorgio Gori viene fatto oggetto di polemiche e attacchi sconsiderati per aver espresso la sua opinione, da cittadino e amministratore coraggioso e capace. Le sue preoccupazioni sono quelle di un sindaco che vive il dolore dei suoi concittadini. Solidarietà". (com)