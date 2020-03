India: coronavirus, premier Orissa Patnaik invita popolazione a seguire appello Modi su blocco nazionale

- Il primo ministro dello stato federale indiano dell'Orissa, Naveen Patnaik, ha richiamato la popolazione a supporto del blocco nazionale di 21 giorni annunciato dal primo ministro Narendra Modi per fermare la diffusione del coronavirus. "Mentre la pandemia si sta diffondendo in tutto il mondo, è tempo di stare uniti come nazione in questo momento di crisi e di seguire l'appello del primo ministro", ha affermato Patnaik ha in un post su Twitter. Anche il ministro del Petrolio e dell'acciaio, Dharmendra Pradhan, ha esortato le persone a rispettare la richiesta del il blocco a livello nazionale del premier Modi, affermando che il ruolo di ogni cittadino sarà importante nella battaglia contro il virus. È essenziale che le persone rimangano al chiuso per 21 giorni al fine di salvaguardare la vita delle persone e prevenire la diffusione del virus altamente infettivo nel paese, ha detto in un messaggio. Finora, due persone sono risultate positive al coronavirus nell'Orissa. (Inn)