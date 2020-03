Coronavirus: dal Marocco all’Egitto, la crisi Covid19 impatta sulle imprese italiane in Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Marocco all’Egitto, passando per l’Algeria, la Tunisia e la Libia, la crisi del coronavirus sta avendo un profondo impatto sulle aziende italiane attive in Nord Africa. Nel Regno di Mohamed VI, la Covid19 mostra una rapida tendenza all'accrescimento in tutto il paese, con specifica concentrazione a Rabat, Casablanca, Fes e Meknès. Nelle ultime 24 ore sono stati confermati 27 nuovi casi di infezione, portando a 170 il numero totale. Come spiegato dall’ufficio Ice di Casablanca, le misure decretate dal governo del premier Saadeddine El Othmani ripercorrono, in buona sostanza, quelle assunte in Italia, con analoga progressione. Da venerdì 20 marzo, oltre gli esercizi commerciali, sono chiuse tutte le aziende di produzione, ad esclusione dei servizi essenziali. Peraltro alcune grandi imprese avevano già nelle passate settimane, anticipato questo percorso; nello specifico, fra le prime, il Gruppo Psa e il Gruppo Renault avevano deciso la sospensione delle attività produttive, a tutela del personale. Gli scambi commerciali tra Marocco ed Italia, caratterizzati da una continua crescita degli ultimi anni, sono destinati ad frenare. Nel periodo gennaio-agosto 2019, l’Italia si è posizionata al quinto posto tra i partner commerciali del Marocco, essendo il quinto fornitore (quota del 5,3 per cento) ed il quinto cliente (quota del 4,2 per cento). “Siamo fiduciosi di poter riprendere la normalità convinti che le misure precauzionali adottate dall’Italia e dal Marocco fossero necessarie”, si legge in una nota della Camera di commercio italiana in Marocco. (segue) (Asc)