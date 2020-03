Coronavirus: dal Marocco all’Egitto, la crisi Covid19 impatta sulle imprese italiane in Nord Africa (3)

- Le Tunisia, il paese africano più vicino all’Italia, ha disposto la quarantena generale nell’intero paese fino a sabato 4 aprile 2020 e intensificato i controlli. È fatto divieto a chiunque di lasciare il proprio domicilio, se non per esigenze essenziali quali l’acquisto di derrate alimentari e farmaci (nelle immediate vicinanze del proprio domicilio), ovvero per sottoporsi a cure mediche indifferibili. Sono esentati dall'obbligo di restare a casa soltanto i lavoratori, in ambito privato e pubblico, dei seguenti settori vitali: agroalimentare, sanità, amministrazione, giustizia, energia, sicurezza, trasporti, comunicazioni, media, pulizia e attività industriali indispensabili. I lavoratori dei settori esentati sono comunque tenuti a esibire un’autorizzazione che giustifichi la necessità lavorativa, conformemente ai criteri stabiliti dalle autorità tunisine. Secondo Mourad Fradi, presidente della Camera di commercio e dell'industria tunisino-italiana (Ctici), le aziende italiane in Tunisia devono conformarsi alle nuove regole di contenimento del nuovo coronavirus e resistere per qualche settimana. "Nella vita di un’azienda una o due settimane non sono la fine del mondo: non è niente in confronto al pericolo che corriamo di questi tempi”, ha dichiarato Fradi ad “Agenzia Nova”. (segue) (Asc)