Coronavirus: dal Marocco all’Egitto, la crisi Covid19 impatta sulle imprese italiane in Nord Africa (4)

- Vale la pena ricordare che la presenza economica italiana in Tunisia annovera oltre 850 società (la maggior parte delle quali sono totalmente esportatrici). Le imprese italiane presenti in Tunisia (miste, a partecipazione italiana o a capitale esclusivamente italiano) impiegano oltre 63 mila persone e rappresentano quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera. L’Italia è molto presente nei settori manifatturiero (soprattutto tessile/abbigliamento), energetico, costruzioni e grandi opere, componentistica automotive, bancario, trasporti, meccanico, elettrico, farmaceutico, turistico e agro-alimentare. Esiste peraltro un elevato grado di integrazione tra le imprese italiane presenti in Tunisia. Sono intensi anche i rapporti consortili con il tessuto industriale locale. Le nostre aziende, pur nel contesto non facile degli ultimi anni, hanno mantenuto la loro posizione nel mercato tunisino. Ora, secondo Fradi, diverse società (in particolare quelle legate all’industria del tessile) sono giustamente preoccupate perché costrette a sospendere le attività. Altre, invece, continuano a operare perché appartengono ai “settori vitali” (energia, agroalimentare, risorse idriche, farmaceutica, ecc.), prendendo comunque tutte le produzioni necessarie. "Prima di pensare ai danni finanziari, dobbiamo pensare all'interesse pubblico e alla salute degli esseri umani ed evitare di raggiungere situazioni più gravi come in altri paesi", ha insistito Fradi. "È una crisi internazionale e non solo tunisina, che ha colpito tutto il mondo e ha causato gravi danni economici e finanziari ovunque. Il contenimento vuole proteggere le stesse aziende da scenari peggiori: se non si rispettano le regole, questa crisi potrebbe durare diversi mesi”, ha avvertito il presidente della Ctici. (segue) (Asc)