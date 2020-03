Coronavirus: dal Marocco all’Egitto, la crisi Covid19 impatta sulle imprese italiane in Nord Africa (5)

- Nonostante le rassicurazioni Fradi, tuttavia, Salwa Garbaa, consigliere delegato di Tricotex Italia (azienda italiana presente in Tunisia nella località di Korba, del governatorato di Nabeul) ha espresso preoccupazione per la crisi in corso. "Le attività della mia azienda sono sospese fino a un nuovo ordine di cui non so nulla", ha affermato Garbaa ad “Agenzia Nova, sottolineando che non vi sono né importazioni di materie prime né esportazioni di prodotti. Anche se il porto commerciale fosse accessibile per il trasporto di materie prime e prodotti, i dipendenti non potrebbero operare a causa dell’auto-isolamento obbligatorio. “Non possiamo lavorare perché il nostro settore non è considerato un'area vitale", ha spiegato la dirigente. La manager di Tricotex Italia ha spiegato che tutti i suoi ordini sono attualmente fermi. “Siamo confusi, non sappiamo se la crisi continuerà per più di due settimane. Noi stiamo già subendo danni dallo scoppio dell'epidemia in Italia e non solo in Tunisia. La maggior parte dei nostri clienti sono italiani”, ha aggiunto la dirigente, concludendo poi con un auspicio: "Spero che i nostri due paesi vicini e gli amici possano superare questa crisi e possano tornare alla normalità il prima possibile”. (segue) (Asc)