Coronavirus: dal Marocco all’Egitto, la crisi Covid19 impatta sulle imprese italiane in Nord Africa (6)

- Un discorso a parte va fatto per la Libia. Prima della rivoluzione del 2011, infatti, operavano oltre 100 aziende italiane, principalmente impegnate nei settori delle costruzioni, ingegneristica, impiantistica industriale e servizi collegati al settore petrolifero. La guerra civile, tuttavia, ha notevolmente ridotto le attività economiche italiane. Ora, con la crisi legata alla Covid19, è praticamente impossibile entrare nel paese. Il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie (Ncdc) ha inoltre annunciato ieri sera un primo caso confermato di Covid-19 in Libia. Immediatamente dopo l'annuncio, il Comitato supremo contro il coronavirus di Tripoli ha annunciato il divieto di movimento tra città e regioni libiche fino a nuovo avviso. Le autorità libiche del Gna hanno annunciato nei giorni scorsi una serie di misure volte a prevenire la diffusione del virus nel paese, tra cui la sospensione delle lezioni nelle scuole, la chiusura delle frontiere e l'imposizione di un coprifuoco parziale. (segue) (Asc)