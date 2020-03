Coronavirus: dal Marocco all’Egitto, la crisi Covid19 impatta sulle imprese italiane in Nord Africa (7)

- Il direttore generale della Ncdc, Badr al Din al Najjar, ha precisato che il primo paziente libico contagiato dal virus Sars-Cov-2 è un uomo di 73 anni tornato il 5 marzo scorso da un viaggio in Arabia Saudita. In una dichiarazione televisiva, Al Najjar ha aggiunto che l'uomo manifesta febbre alta, infezione alle vie respiratorie e dispnea. La pandemia del nuovo coronavirus, tuttavia, non ha fermato la guerra a Tripoli. Nessuna delle due parti coinvolte nel conflitto, il Governo di accordo nazionale del premier Fayez al Sarraj da una parte e l’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar dall’altra, sembra intenzionata a rispettare la tregua umanitaria raggiunta lo scorso fine settimana su pressioni internazionali. La Libia fino a ieri era l’unico paese della regione a non aver registrato casi di coronavirus, fatto abbastanza curioso per un paese circondato da focolai di Covid-19. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha avvertito dei grandi rischi della diffusione del virus in un paese frammentato dal conflitto, attraversato da flussi migratori illegali e con un sistema sanitario disastrato. (segue) (Asc)