Coronavirus: dal Marocco all’Egitto, la crisi Covid19 impatta sulle imprese italiane in Nord Africa (8)

- In Egitto, infine, monostante la gravità della crisi del coronavirus, il comparto industriale è ancora operativo e gli investimenti italiani continuano ad andare avanti. Lo ha detto Alberto Borchiellini, nuovo presidente della Camera di commercio italiana per l’Egitto (Cci), in una dichiarazione ad "Agenzia Nova". "Al momento, c’è una situazione molto difficile prima in Italia e in secondo luogo qui in Egitto", ha spiegato Borchiellini. "Gli investimenti italiani qui stanno andando avanti, seguendo i regolamenti e le raccomandazioni adottate dal governo. Il comparto industriale funziona ancora", ha detto il presidente della Cci. "Per quanto riguarda i nuovi investimenti, invece, è tutto sospeso e stiamo aspettando che la crisi del coronavirus finisca", ha indicato Borchiellini. "Noi abbiamo chiuso gli uffici e stiamo lavorando a distanza", ha aggiunto il presidente della Cci. Con i suoi oltre 100 milioni di abitanti, l’Egitto è il paese arabo più popoloso e, potenzialmente, rappresenta un bacino ideale per la diffusione dell’epidemia di Covid-19. Le misure stringenti del governo del Cairo suggeriscono che la situazione potrebbe essere molto peggiore di quella presentata ufficialmente, pari a circa 350 contagi. (segue) (Asc)