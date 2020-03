Coronavirus: Dadone, ricostruire Europa a livello di solidarietà

- "Dobbiamo ricostruire completamente anche l'Europa a livello di solidarietà. Nei primi giorni di questa epidemia ho visto un'atteggiamento dell'Ue che mi ha stupito". Questa la posizione del ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, che nel corso di un'intervista a Rai News24 si è detta "stupita di come in una situazione come questa ci sia chi in Europa che ipotizzi di vigilare sulle condizioni" per sostenere gli stati in difficoltà. (Rin)