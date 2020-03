Russia: coronavirus, in arrivo nuova stretta a sanzioni per violazioni norme di sicurezza

- La Duma di Stato (la camera bassa del parlamento di Mosca) potrebbe approvare la prossima settimana un decreto che inasprisce ulteriormente le sanzioni per aver violato le norme di sicurezza imposte dalle autorità nazionali per contenere la diffusione del Covid-19: il colpevole rischia fino a sette anni di carcere. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Duma, Vjacheslav Volodin, aggiungendo che la camera esaminerà il documento in prima lettura il prossimo 31 marzo. “L’iniziativa ha il sostegno di tutte le forze politiche: è molto probabile che sarà approvato”, ha detto Volodin. (Rum)