Coronavirus: Pd, rimborso a nidi e materne per mancato incasso rette

- "Occorre riconoscere ai soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, un contributo forfettario mensile per ogni bambino, a compensazione delle mancate rette. Queste ultime, se già versate, saranno restituite ai genitori. È quanto prevede un emendamento depositato dal Pd per sostenere i servizi scolastici a favore dei bambini". Lo rendono noto in un comunicato la responsabile scuola del Partito democratico, Camilla Sgambato, e le capigruppo in commissione Cultura di Camera e Senato, la deputata Piccoli Nardelli e la senatrice Vanna Iori.(Com)