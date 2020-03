Coronavirus: 10 nuovi casi accertati in Montenegro, il numero complessivo sale a 52

- Sono in tutto 52 i casi di contagio da coronavirus rilevati fino a questo momento in Montenegro, dopo un aumento di 10 casi registrati nel corso dell'ultima giornata. Lo ha annunciato oggi l'emittente "Rtcg" citando i dati diffusi dal Centro clinico del Montenegro. Tutti i pazienti attualmente trattati presso gli ospedali montenegrini sono in condizioni stabili. Finora è stato accertato un solo decesso da coronavirus su tutto il territorio del paese.(Mop)