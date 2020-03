Nord Macedonia-Ue: Dimitrov, sì a negoziati adesione ci garantisce futuro europeo, giusto aspettarsi avvio entro 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la decisione positiva sull'avvio dei negoziati di adesione per Albania e Macedonia del Nord, presa ieri dai ministri degli Affari europei dell'Unione europea riuniti in teleconferenza, si lancia un processo che garantisce un futuro europeo ai due paesi ed è giusto aspettarsi entro quest'anno l'avvio dei negoziati e la prima conferenza intergovernativa. Questa la dichiarazione, diramata dalla rappresentanza della Macedonia del Nord a Bruxelles, del ministro degli Affari esteri, Nikola Dimitrov, dopo l'ok dato ieri all'apertura dei negoziati. "Penso sia giusto aspettarsi l'avvio dei negoziati di adesione quest'anno e la prima conferenza intergovernativa. Se la Commissione europea riuscirà a completare il quadro negoziale per giugno, inizieremo", ha dichiarato. (segue) (Beb)