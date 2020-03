Nord Macedonia-Ue: Dimitrov, sì a negoziati adesione ci garantisce futuro europeo, giusto aspettarsi avvio entro 2020 (2)

- "Ma l'imprevedibilità del Coronavirus colpisce sia noi che l'Unione europea", ha sottolineato Dimitrov. Per questo, è importante per il ministro macedone che "il grande ostacolo" venga superato e "che sia stata presa la decisione". Adesso, "abbiamo preoccupazioni maggiori, ma le affronteremo", ha continuato. "Questo è un processo che ci garantisce un futuro europeo e alla fine ci misureremo con altri Stati nei processi di riforma", ha concluso ricordando che la Macedonia del Nord riceverà 69 milioni di euro dall'Ue per fronteggiare la crisi del Coronavirus. (Beb)