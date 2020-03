Russia: Cremlino, oggi discorso alla nazione di Putin su situazione legata a Covid-19

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, farà un discorso alla nazione in diretta televisiva nelle prossime ore, per parlare della situazione legata alla diffusione su scala globale del Covid-19. Lo ha annunciato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “Sta modificando gli ultimi dettagli del discorso proprio in questo momento, e sarà in diretta nazionale nelle prossime ore”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. (Rum)