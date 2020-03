Ostia: sorpreso in auto con dosi di cocaina, arrestato uomo di 54 anni

- I carabinieri della compagnia di Ostia hanno arresto un 54enne di Fiumicino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. L’uomo è stato fermato dai carabinieri mentre, in piena notte, viaggiava in auto lungo le strade cittadine. L’uomo, già gravato da precedenti penali, non ha saputo giustificare la sua presenza in strada ed è stato sottoposto a perquisizione. Nascosti nel veicolo, i militari hanno trovato diverse dosi di cocaina, materiale per il confezionamento della droga e una mazza ferrata. La perquisizione si è estesa all’abitazione del pusher, dove i militari hanno trovato altra droga e due bilancini di precisione. Il 54enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni del giudice.(Rer)