Arabia Saudita: esteso orario coprifuoco, vietato ingresso e uscita da Riad, la Mecca e Medina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re saudita Salman ha annunciato oggi nuove misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus in Arabia Saudita con l’estensione del coprifuoco dalle 19 di sera alle 15 del pomeriggio per 21 giorni. Di fatto la circolazione all’interno delle città sarà possibile solo per quattro ore al giorno. Le ulteriori misure restrittive giungono dopo che nei giorni scorsi le autorità saudite hanno annunciato il divieto di ingresso e uscita dalle città di Riad, Mecca e Medina e il blocco della circolazione tra le 13 provincie dell’Arabia Saudita. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Spa” le misure entreranno in vigore da domani a partire dalle 15. Ieri il ministero della Salute ha confermato la prima morte per coronavirus, mentre il numero dei contagiati è finora di 767 casi.(Res)