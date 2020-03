Moldova-Ue: ministro Esteri Tulea discute con commissario Lenarcic di assistenza per coronavirus

- Il ministro degli Affari esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Oleg Tulea, ha avuto una conversazione telefonica con il commissario europeo per la gestione delle Crisi, Janez Lenarcic. Lo riferisce l'agenzia di stampa “Moldpres". Al centro dei colloqui, il contrasto della pandemia da Covid-19 e i meccanismi applicati a livello europeo potrebbero essere applicati anche in Moldova. Inoltre, le due parti hanno discusso dei meccanismi dell'assistenza europea per facilitare il rimpatrio dei cittadini moldavi dal territorio dell'Ue nel contesto della crisi. Infine è stato convenuto di rimanere in stretto contatto per coordinare le azioni.(Moc)