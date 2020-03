Abruzzo: Pmi area cratere, 10 mln con programma sviluppo Restart

- "Dieci milioni di euro a sostegno delle micro, piccole e medie imprese dell’area del cratere attraverso il programma di sviluppo 'Restart', sono stati deliberati durante la seduta di ieri della giunta regionale abruzzese". Lo hanno annunciato l'assessore alle Aree interne e Restart, Guido Quintino Liris e l'assessore alle Attività produttive, Mauro Febbo che hanno spiegato come "in questa fase di grave emergenza, che va ad acuire i disagi causati dal terremoto, abbiamo ritenuto necessario rendere disponibili da subito strumenti finanziari a supporto delle imprese operanti nel cratere sismico 2009. In particolare la delibera dispone un duplice canale di intervento, da un lato un’azione di agevolazione per l'accesso al credito bancario, attraverso la costituzione di un apposito Fondo di garanzia, e dall'altro, con la concessione diretta da parte della Regione Abruzzo di contributi a fondo perduto. Una misura su cui stiamo lavorando da mesi e che ha richiesto una attenta analisi. Ancora una volta la Giunta Marsilio dimostra di essere efficace e pronta in piena emergenza, con un provvedimento rapido e specifico". "Il blocco delle tante imprese causato Coronavirus – hanno concludoso Liris e Febbo - avrà un impatto economico molto vasto e assicurare da subito credito alle Pmi significa sostenere quella che è l'ossatura dell’economia abruzzese, già colpita da una crisi da cui non è mai uscita". (Ren)